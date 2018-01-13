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Жебрівський: Новий газопровід до Авдіївки готовий до випробувань

Субота, 13 січня 2018, 15:26

Новий газопровід, який будують до Авдіївки в обхід окупованих територій, повністю готовий до випробувань.

Про це написав у своєму Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Зранку відвідав будівництво Авдіївського газогону. Ситуація така: вчора завершили зварювання стиків і укладання труб. Газогін готовий повністю до початку випробувань", - йдеться у повідомленні.

За його словами, з 10-ї ранку суботи газопровід почали накачувати спеціальним інгредієнтом для перевірки якості зварювання.

"Накачуватимуть поетапно до 7,5 атмосфер, на це потрібна доба. Потім при 7,5 атмосфер трубу перевірять спеціалісти технагляду та держпраці - три години має тримати газогін такий тиск, після цього опустять тиск до 6 атмосфер і знову зафіксують, перевірять і опломбують. Після цього вже можна буде повністю засипати трубу", - пояснив Жебрівський.

Після цих випробувань у труби почнуть закачувати газ та підключати їх до помешкань.

Як відомо, на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій.

В середині грудня 2017 року віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявляв, що Авдіївка може отримати новий газопровід до Нового року.

Українська правда

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Теми: Авдіївкагаз
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