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Департамент кіберполіції хоче легалізувати криптовалюту

Четвер, 8 лютого 2018, 23:47

Легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим.

Про це заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в ефірі програми "Деталі" на Радіо Свобода.

"Що стосується криптовалют, зараз ми розробили ряд пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї і таке інше", – повідомив Гринчак.

"Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство", – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.

Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.

Як повідомлялось, правоохоронці вилучили у Києві 400 ферм для майнінгу криптовалют, які використовували для фінансування бойовиків на Донбасі.

Теми: поліціявалютатехнології
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