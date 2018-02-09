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Байден назвав катастрофою ситуацію у внутрішній політиці США

П'ятниця, 9 лютого 2018, 02:28

Колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає катастрофою ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом доповіді про нібито упередженість ФБР щодо нього.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу  CNN, пише Укрінформ.

"Я занепокоєний потенційною шкодою, я занепокоєний цими повномасштабними атаками (на ФБР – ред.). Це перший президент – з восьми президентів, яких я тут бачив – що відверто в таких масштабах виступив проти цілого ФБР", - прокоментував Байден дії нинішнього глави Білого дому.

Байден підкреслив, що дії Трампа дискредитують ФБР, так само як ставлять під удар міністерство юстиції адміністрації нинішнього президента.

"Знаєте, я провів багато часу, подорожуючи по всьому світу. Як ви думаєте, що думають про це в Москві? Все виходить так, як завжди цього хотів Путін, коли з'являються сумніви про те, чи справедлива наша правова система, коли з'являються сумніви щодо того, чи  відповідає це нашій Конституції", - підкреслив політик.

Екс-віце-президент США назвав ситуацію "просто катастрофою", яка зараз має місце у внутрішній політиці Сполучених Штатів.

Раніше Трамп назвав "американською ганьбою" розслідування Міністерства юстиції та ФБР зв’язків його команди з Росією.

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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