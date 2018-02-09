Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман розповів, коли внесе подання на Супрун до Верховної Ради

П'ятниця, 9 лютого 2018, 10:59
Гройсман розповів, коли внесе подання на Супрун до Верховної Ради

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що внесе до Верховної Ради кандидатуру Уляни Супрун на посаду керівника міністерства охорони здоров'я, як тільки визначиться коаліція.

Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи нардепу від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу, який заявив, що подав до конституційного суду подання про скасування медичної  "антилюдської" і запитав чи довго в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун буде головувати у МОЗ.

"Як тільки коаліція визначиться, я внесу кандидатуру Уляни Супрун  для голосування на посаду міністра охорони здоров'я", - заявив Гройсман

За його словами, наразі дії в.о. міністра МОЗ і всього уряду - це намагання зупинити той експеримент, який розпочала колишня влада, у тому числі, Вілкул, будучи віце-прем'єр-міністром.

"Цей експеримент має назву "знищення охорони здоров'я України". Знищена педіатрія, був введений експеримент щодо впровадження сімейних лікарів і ми не змогли їх об'єднати в єдину систему і почали втрачати, в тому числі, і дітей, на превеликий жаль. Те, що розвалена система охорони здоров'я - ви маєте безпосереднє відношення, як представник влади", - заявив він.

Гройсман зазначив, що абсолютно зрозуміло, що багато років діячі при владі боролись не за охорону здоров'я, а "за потоки в охороні здоров'я".

Прем'єр запевнив, що при Супрун у МОЗ все відбувається прозоро і відкрито.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрМОЗВерховна РадаВілкул
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: