Гройсман розповів, коли внесе подання на Супрун до Верховної Ради
Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що внесе до Верховної Ради кандидатуру Уляни Супрун на посаду керівника міністерства охорони здоров'я, як тільки визначиться коаліція.
Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи нардепу від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу, який заявив, що подав до конституційного суду подання про скасування медичної "антилюдської" і запитав чи довго в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун буде головувати у МОЗ.
"Як тільки коаліція визначиться, я внесу кандидатуру Уляни Супрун для голосування на посаду міністра охорони здоров'я", - заявив Гройсман
За його словами, наразі дії в.о. міністра МОЗ і всього уряду - це намагання зупинити той експеримент, який розпочала колишня влада, у тому числі, Вілкул, будучи віце-прем'єр-міністром.
"Цей експеримент має назву "знищення охорони здоров'я України". Знищена педіатрія, був введений експеримент щодо впровадження сімейних лікарів і ми не змогли їх об'єднати в єдину систему і почали втрачати, в тому числі, і дітей, на превеликий жаль. Те, що розвалена система охорони здоров'я - ви маєте безпосереднє відношення, як представник влади", - заявив він.
Гройсман зазначив, що абсолютно зрозуміло, що багато років діячі при владі боролись не за охорону здоров'я, а "за потоки в охороні здоров'я".
Прем'єр запевнив, що при Супрун у МОЗ все відбувається прозоро і відкрито.