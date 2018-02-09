Гройсман розповів, коли внесе подання на Супрун до Верховної Ради

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 11:59

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що внесе до Верховної Ради кандидатуру Уляни Супрун на посаду керівника міністерства охорони здоров'я, як тільки визначиться коаліція.

Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи нардепу від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу, який заявив, що подав до конституційного суду подання про скасування медичної  "антилюдської" і запитав чи довго в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун буде головувати у МОЗ.

"Як тільки коаліція визначиться, я внесу кандидатуру Уляни Супрун  для голосування на посаду міністра охорони здоров'я", - заявив Гройсман

За його словами, наразі дії в.о. міністра МОЗ і всього уряду - це намагання зупинити той експеримент, який розпочала колишня влада, у тому числі, Вілкул, будучи віце-прем'єр-міністром.

"Цей експеримент має назву "знищення охорони здоров'я України". Знищена педіатрія, був введений експеримент щодо впровадження сімейних лікарів і ми не змогли їх об'єднати в єдину систему і почали втрачати, в тому числі, і дітей, на превеликий жаль. Те, що розвалена система охорони здоров'я - ви маєте безпосереднє відношення, як представник влади", - заявив він.

Гройсман зазначив, що абсолютно зрозуміло, що багато років діячі при владі боролись не за охорону здоров'я, а "за потоки в охороні здоров'я".

Прем'єр запевнив, що при Супрун у МОЗ все відбувається прозоро і відкрито.

Яна Міланова, УП
Теми: Гройсман прем'єр МОЗ Верховна Рада Вілкул
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