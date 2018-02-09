Рішення у справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру – Горбатюк

Рішення у справі екс-президента України Віктора Януковича можуть скасувати через застосування заочної процедури.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".

"Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організаторами злочинів вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом", – зазначив Горбатюк.

Він припустив, що є люди, яким вигідні сумніви у легітимності судових процесів.

"Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах", – вважає Горбатюк.

Як відомо, Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі стосовно розстрілів на Майдані.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.