Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у іншій справі стосовно розстрілів на Майдані..

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького", - написала Сарган.

Крім того, найближчим часом розглядатимуться подібні клопотання прокурорів щодо ще трьох фігурантів даного кримінального провадження - В. Захарченка, В. Ратушняка та П. Федчука.

Досудове розслідування стосується подій на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

"Усі шестеро фігурантів кримінального провадження знаходяться у розшуку, ухиляються від суду і слідства", - зазначила Сарган.

Генеральний прокурор Юрій Луценко додав, що це рішення суду означатиме початок нового процесу щодо розстрілів на Майдані.

"Це означає, що після завершення процесу щодо держзради Януковича українці стануть свідками наступного процесу - щодо злочинного наказу проти Майдану", - розповів глава ГПУ.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.