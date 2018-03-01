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ООН: Незважаючи на резолюцію РБ, бомбардування східної Гути тривають

Четвер, 1 березня 2018, 00:43

У порушення прийнятої недавно резолюції РБ ООН про припинення вогню в Сирії, повітряні удари, обстріли і наземні операції тривають.

Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман на засіданні Ради щодо ситуації в Сирії, передає Центр новин ООН.

"Нам потрібна реалізація (резолюції - ред.) 2401, і цього не відбувається", - заявив він.

"Більше бомбардувань. Більше бойових дій. Більше смерті. Більше руйнувань. Більш каліцтва жінок і дітей. Більше голоду. Більше страждань. Іншими словами, те ж саме, - відповів координатор ООН з надзвичайних ситуацій, заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань, Марк Локок, відповідаючи на питання про останні події в Сирії.

Локок і Фельтман підкреслили, що для будь-яких позитивних змін повинні бути виконані резолюції, прийняті Радою Безпеки, включаючи резолюцію 2401.

Тим часом, на місцях ситуація залишається нестабільною: мільйони сирійців не можуть отримати доступ до допомоги, і сотні тисяч, наприклад, в східній Гуті, залишаються в облозі.

Говорячи про інші частини країни, Локок повідомив, що за оцінкою місії ООН в Дейр-ез-Зорі, хоча місто знищене на 80 відсотків, як і раніше живуть 100 000 осіб.

Ситуація в Дамаску, Ідлібі, Афріні, Алеппо, Ракку, Рукбані і в інших місцях також продовжує непокоїти, додав він.

"Немає слів, щоб висловити наше розчарування у зв'язку з колективною відмовою міжнародного співтовариства припинити цю війну. Але це розчарування ніщо в порівнянні зі стражданнями і руйнуваннями, які безперестанку відвідують сирійський народ", - сказав Фельтман.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН в суботу проголосувала за резолюцію, яка вимагає негайно запровадити 30-денне перемир'я в Сирії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна здійснити максимальний тиск на сирійський режим, щоб домогтися негайного припинення вогню в Східній Гуті.

На той момент внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.

Як відомо, сили режиму сирійського президента Башара Асада продовжують обстріли підконтрольних повстанцям районів східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН припинити вогонь. Повідомлялося про застосування хімічної зброї.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяООНРосія
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