Депутати Луцької міськради побилися на нічному засіданні

У Луцькій міській раді в ніч на 1 березня виникла сутичка між депутатами, муніципальною вартою і невідомими чоловіками.

Це сталося під час голосування за скандальне питання №66, яким рада віддала в оренду землю на вулиці Рівненській, повідомляє "Волинь 24".

Усе це супроводжувалося криками "Ганьба!".

Частина депутатів наполягала, що не можна просто віддавати землю у приватні руки, набагато правильніше провести аукціон. До того ж фірму, яка отримала землю, пов’язують з провладними депутатами Сергієм Булою та Костянтином Петрочуком.

Незгідні з рішенням віддати землю цій фірмі активісти і депутати спершу вимагали доопрацювати питання.

Коли ж головуючий Григорій Пустовіт відмовився це робити – стали протестувати, блокували президію, вмикати музику.

Кілька разів доходило до бійок, у яких "на стороні влади" брали участь "ще й муніципали, і незрозумілі люди спортивної статури", пише "Волинь 24".

Рішення про те, аби віддати в оренду ділянку на вулиці Рівненській, все ж прийняли: "за" проголосували 23 депутати.

Цим рішенням депутати віддали землі комунальної власності фірмі "Житловий квартал" на вулиці Рівненській, 119. Землю передали в оренду на 10 років. Площа ділянки – майже 2 га.

Під час голосування депутат Павло Данильчук знову включив музику, взяв колонку і намагався з нею пройти до президії.

Йому на заваді стали представники муніципальної варти і невідомі чоловіки спортивної статури.

Деякі лучани вважають, що після бійок депутати мають скласти мандати.