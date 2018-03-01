Затримали 4 підозрюваних у замаху на керівника зернової корпорації

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які підозрюються у замаху на вбивство керівника ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Це сталося 28 лютого, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.

"Ще 10 листопада минулого року у Києві злочинець проломив голову керівнику державного підприємства, а через деякий час іншому керівнику прив’язали бойову гранату до авто", – написав він..

"І тільки раптове зниження температури призвело до того, що важіль гранати не спрацював, а примерз до кузова. Це і врятувало життя багатьох людей, адже авто було припарковане у людному місці Києва", – уточнив Князєв.

"Виявилося, що напад замовили через їхню професійну діяльність. Саме в такий спосіб зловмисники намагалися примусити керівників до розкрадання державних коштів", – додав голова Нацполіції.

За даними поліцейських, "прикриваючись підробленими договорами експортування, учасники злочинної схеми проводили фіктивні закупки зерна".

"Але задум було не так просто здійснити, бо керівники намагалися завадити таким махінаціям, призупинивши оплату за договорами", – написав Князєв.

"Організатори нападу сподівалися, що прибравши керівників, які не погоджувалися грати за їх правилами, корпорацію очолить підконтрольна їм кандидатура. Але на заваді їхнім планам стали правоохоронці спільно з Головним управлінням розвідки МО України", – додав він.

Як відомо, увечері 10 листопада 2017 року неподалік від будівлі "Державної продовольчо-зернової корпорації" у Києві невідомий накинувся на держслужбовця з молотком і кілька разів ударив його по голові.

Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю і поранив зловмисника у ногу.

Потерпілого заступника голови правління ПАТ з травмою голови доправили до лікарні, де він на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні.

Чоловік пов'язував напад зі своєю професійною діяльністю.

14 листопада підозрюваного в замаху на заступника голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", арештували без права на заставу.