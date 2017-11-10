У Києві невідомий накинувся з молотком на заступника голови правління ПАТ

У столиці чоловік підбіг до заступника голови правління ПАТ і накинувся на нього з молотком.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу", - йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився на вулиці Саксаганського у Печерському районі. На місці працює слідчо-оперативна група. Потерпілого забрала "швидка".