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У Києві невідомий накинувся з молотком на заступника голови правління ПАТ

П'ятниця, 10 листопада 2017, 22:20

У столиці чоловік підбіг до заступника голови правління ПАТ і накинувся на нього з молотком.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу", - йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився на вулиці Саксаганського у Печерському районі. На місці працює слідчо-оперативна група. Потерпілого забрала "швидка".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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