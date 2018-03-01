Рада зробила крок до створення Антикорупційного суду

Народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

"За" прийняття законопроекту №7440 проголосувало 282 депутата.

Представляючи документ, заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов нагадав, що створення вищого спеціалізованого суду в системі судоустрою передбачено судовою реформою. Внесений законопроект регламентуватиме його діяльність.

Його юрисдикція поширюватиметься на всю територію України. Президентським законопроектом передбачено, що Антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді до нього обиратимуться за конкурсом.

Проектом пропонується визначити додаткові спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду, пов'язані з предметною компетенцією суду та його спеціалізацією щодо розгляду кримінальних проваджень про корупційні злочини.

Представник фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв назвав ганьбою розгляд такого важливого законопроекту за скороченою процедурою, без грунтовного обговорення та дискусії.

В свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій, закликаючи народних депутатів голосувати, зазначив:

"Усі дискусії ми зможемо провести між першим і другим читанням, обговорити всі рекомендації Венеційської комісії. Зараз нам важливо зробити перший рішучий крок у боротьбі з корупцією".

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровано 4 альтернативні законопроекти від депутатів (№7440-1 авторства Валерія Писаренка, №7440-2 Сергія Капліна, №7440-3 авторства групи депутатів на чолі з Оленою Сотник і №7440-4 Ігоря Луценка).

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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