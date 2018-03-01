Насіров показав декларацію з доходом у 6 гривень

Звільнений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров оприлюднив щорічну декларацію за 2017 рік.

Декларація екс-посадовця опублікована в Єдиному державному реєстрі декларації, він також оприлюднив декларацію перед звільненням за 2018 рік.

Відповідно до внесених даних, річний дохід тоді ще відстороненого голови фіскальної служби становив 6 гривень процентів в "Укргазбанку".

Дружина екс-посадовця Катерина Глімбовська за рік отримала дохід у 9 147 062 гривень, левову частку з яких, понад 9 мільйонів, склала "передача прав та обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва". Крім того, Катерина задекларувала "додаткове благо", отримане від ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН", в якому працює.

Сумарний дохід подружжя за попередній рік склав 9 147 068 гривень і на півтори мільйони зменшився, порівняно з 2016 роком.

Практично все нерухоме й рухоме майно в декларації Насірова було куплене до 2017 року. Єдине, що екс-фіскал з дружиною придбали минулого року – кожен по годиннику, у самого Насірова з’явився третій "Breguet", а в дружини – третій "Rolex".

Крім годинників, в декларації Насірова, як і в попередні роки, значаться численні цінності, як то ювелірні вироби, витвори мистецтва, антикваріат, колекційні монети, вино, сумки, одяг, комплект домашнього срібла та кришталю, сервіз тощо.

Більшу частину нерухомого майна колишній фіскал або орендує, або декларує як власність дружини. Це 22 земельні ділянки, 5 квартир, 3 будинки (два житлових і один дачний), машино- та паркомісце в Чернігівській та Київській областях та в столиці. Але сам Насіров володіє лише 3 ділянками зі всього переліченого.

Грошові активи Насіров з дружиною зберігають як готівкою, так і на банківських рахунках. У 2017 році вони задекларували 53,5 мільйонів гривень (з них 50 мільйонів – застава), 175 тисяч доларів та 30 євро.

Насіров також декларує права оренди, власниками ймовірно орендованого майна значаться британський банк HSBC та компанія Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Раніше колишній заступник Насірова звинувачував свого начальника в лізингу квартири в Лондоні, яка не була внесена в декларацію. Власником цієї квартири тоді називалась саме Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Декларація перед звільненням, звітній період якої зазначений як 1 січня 2018 – 2 лютого 2018, практично повністю збігається з річною за 2017 рік: той самий дохід та майно. Відрізняється лише загальна сума грошових активів – вона зменшилась на 20 тисяч доларів.

Як значиться в декларації, дружина Насірова також володіє корпоративними правами кооперативу "Лісовий бір" та "Фонду будівельних ресурсів України".

Як відомо, Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.