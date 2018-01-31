Кабмін звільнив Насірова

Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.



Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 31 січня.

"Ми направили до держкомісії звернення, подання про звільнення Насірова. Держкомісія дала свій висновок. Тому ми приймаємо це рішення", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Ініціатор подання - міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив "Українській правді" факт звільнення Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

У березні 2017 року депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.