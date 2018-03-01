Через негоду скасовуються авіарейси і затримуються потяги

Через снігопади аеропорти України скасували 1 березня кілька рейсів, переважно внутрішнього сполучення, а на залізниці вночі затрималися потяги.

Про це свідчать онлайн-табло летовищ і сайт "Укрзалізниці".

Так, по аеропорту "Бориспіль" у четвер скасовані по одному рейсу з Запоріжжя, Дніпра, Харкова, два з Херсона, а також два рейси зі столиці до Харкова і Херсона.

По аеропорту "Київ" (Жуляни) скасовані 2 рейси з і до Запоріжжя, а також рейс з Одеси.

По аеропорту "Харків" скасовані 4 рейси в обидва боки за напрямками Стамбул і Київ.

По аеропорту "Дніпопетровськ" скасовані два рейси до Києва, а три рейси зі столиці затримуються.

По аеропорту "Одеса" скасовані 2 рейси в обидва боки за напрямком Київ.

По аеропорту "Херсон" скасовані 2 рейси на Київ і 1 - на Стамбул, а також по одному рейсу у зворотному напрямку з тих самих міст.

При цьому аеропорт "Львів" працює в штатному режимі.

За даними "Укрзалізниці", у ніч з 27 на 28 лютого через опади та морози затрималися три поїзди, з них один пасажирський на 9 хвилин і два вантажних.

Як повідомлялося, через снігопади тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

Євген Кізілов, УП