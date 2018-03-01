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Суд запустив розслідування держзради Поклонської

Четвер, 1 березня 2018, 12:42

Суд дозволив Генпрокуратурі провести заочне розслідування проти депутата Держдуми Росії, колишнього "прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонскої.

Про це йдеться в повідомленні Апеляційного суду Києва.

Вказується, що 28 лютого Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року.

Вказаною ухвалою суду першої інстанції було задоволено клопотання ГПУ і надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Наталії Поклонської.

Вона підозрюється за чотирма статтями: "створенні злочинної організації", "діях, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", "державній зраді".

Раніше повідомлялося, що проти колишнього так званого "прокурора" тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Як відомо, Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим".

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

Теми: ГенпрокуратураРосіяКриманексія
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