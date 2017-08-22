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На Поклонську завели дві справи

Вівторок, 22 серпня 2017, 15:21
На Поклонську завели дві справи

Проти колишнього так званого "прокурора" тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це на прес-конференції повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, передає УНІАН.

"Стосовно Поклонської кримінальне провадження проводить Генеральна прокуратура України, хоча в нас теж є декілька епізодів, пов'язаних з нею. Оскільки ми ще не визначилися з підозрою, то ми не спрямовуємо ці матеріали в Генеральну прокуратуру для об'єднання", - зазначив Мамедов.

Він також додав, що прокуратура АР Крим розслідує факти причетності Поклонської до заборони Меджлісу.

"Я думаю, що найближчим часом ми визначимося з приводу неї, і думаю, що буде відповідна підозра", - сказав прокурор.

Гюндуз Мамедов припустив, що після цього обидва кримінальні провадження проти Поклонської можуть об'єднати.

Як відомо, Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим".

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

16 березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ про затримання та привід до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою самопроголошеного прокурора АР Крим Наталії Поклонської.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКриманексіяРосія
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