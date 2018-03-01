Фігурант справи про "кокаїн" з Аргентини міг займатись безпекою МЗС РФ – ЗМІ

Підозрюваний та оголошений у розшук у справі про незаконний збут наркотиків та замах на їх контрабанду з Аргентини Андрій Ковальчук може бути працівником департаменту безпеки МЗС РФ.

Про це повідомляє російське видання "Росбалт" з посиланням на покази ключових свідків у справі.

Видання також оприлюднило фото, на якому, за інформацією журналістів, зображений Ковальчук.

"Зі слів свідків виходить, що головного фігуранта розслідування Андрія Ковальчука дипломати знали як колишнього співробітника спецслужб і департаменту безпеки МЗС РФ. Він прилітав в різні країни з офіційними делегаціями", – пише видання.

У матеріалі наводять свідчення завгоспа посольства РФ в Аргентині Ігоря Рогова, що в приміщенні прибиральниць "під купою мотлоху" зберігались 12 валіз Ковальчука. Про це Рогову розповів попередній завгосп Абянов, який і представив Ковальчука як людину з МЗС РФ.

Пізніше, коли Рогова попросили відправити речі Ковальчука в Москву, виявилось, що посол Коронеллі не знав про їх існування, та в присутності першого секретаря посольства Воробйова валізи були розкриті.

"Всередині виявилися перетягнуті ізолентою брикети… Розрізавши один з брикетів, Рогачов і Воробйов побачили білий порошок", – переказує "Росбалт" нібито покази свідків.

Перший секретар посольства Олег Воробйов повідомив, що в лютому 2016 року на прийомі в посольстві йому представили Ковальчука як співробітник департаменту безпеки МЗС РФ.

Крім того, видання "Настоящее время" показало фото, на якому нібито Ковальчук стоїть разом із офіцером безпеки Олегом Воробйовим та заступником голови відділу кадрів МВС генерал-майором Володимиром Гришиним.

Водночас сам Ковальчук та його адвокат заявили виданню про "провокацію, організовану на високому рівні". За словами підозрюваного, хтось підмінив його валізи.

"Про місце своєї роботи він відповів ухильно: "правильно буде вказати, що я був технічним персоналом посольства РФ в Берліні", – пише видання.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вантаж із наркотиками належав співробітникові технічного складу посольства Росії в Буенос-Айресі, який на той час завершив відрядження. Його ім'я не називали.

Пізніше стало відомо, що в зв'язку з "кокаїновим справою" оголосили в міжнародний розшук громадянина РФ, 1968 року народження.

За даними "Інтерфакс", це ймовірний організатор контрабанди кокаїну Андрій Ковальчук, який на даний момент живе в Берліні.

За інформацією ЗМІ, саме Ковальчук був технічним співробітником посольства РФ в Аргентині.

Його заарештували заочно.

Усім обвинуваченим пред'явили обвинувачення за ч.3 ст.30 – ч.4 ст. 229.1 (замах на контрабанду наркотичних засобів) та ч.3 ст.30 – ч.5 ст.228.1 (спроба незаконного виробництва, збуту або пересилання наркотичних засобів в особливо великому розмірі) КК РФ.