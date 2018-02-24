Інтерпол шукає росіянина за спробу надіслати 400 кг кокаїну з Аргентини

Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук у справі про спробу надіслати дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на аргентинське видання La Nacion.

За інформацією видання, громадянин Росії, якого в аргентинських ЗМІ називають "містер К", народився 1968 року і є представником престижної сигарної фірми. На даний момент він проживає в Берліні.

"Містер К" (в чорному) у барі поруч з поліцейським Близнюком під час останньої подорожі до Буенос-Айреса La Nacion

Джерела газети розповіли, що з 2013-го підозрюваний здійснив 11 поїздок до Аргентини. Під час останнього візиту (імовірно між жовтнем і листопадом 2017 року) "містер К" спробував забрати 12 валіз, у яких під виглядом борошна був кокаїн, на приватному рейсі до Латвії.

Про те, що росіянин оголошений в розшук через Інтерпол, повідомляє також The Telegraph.

За даними видання, він міг бути причетний до двох раніше скоєних поставок наркотиків до Росії через Уругвай.

Як повідомлялося, про припинення операції з відправки 389 кг кокаїну дипломатичною поштою з Аргентини до Росії стало відомо 22 лютого.

Розслідування справи почалося ще в липні 2016 року, після того, як на території школи при посольстві Росії виявили 12 валіз із наркотиками.

В ході роботи співробітники спецслужб замінили кокаїн на борошно і оснастили валізи GPS-датчиками, після чого в грудні 2017-го їх було відправлено до Росїі.

За даними аргентинського видання Clarin, в ході розслідування затримали п'ять осіб: двох аргентинців, серед яких інспектор поліції Буенос-Айреса Іван Близнюк і його знайомий Олександр Чикало, а також трьох росіян, які є співробітниками посольства Росії в Аргентині: Алі Аб'янова, Володимира Калмикова та Іштіміра Худзамова.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вантаж із наркотиками належав співробітникові технічного складу посольства Росії в Буенос-Айресі, який на той час завершив відрядження. Його ім'я не називається.