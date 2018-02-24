Інтерпол шукає росіянина за спробу надіслати 400 кг кокаїну з Аргентини
Громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук у справі про спробу надіслати дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну.
Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на аргентинське видання La Nacion.
За інформацією видання, громадянин Росії, якого в аргентинських ЗМІ називають "містер К", народився 1968 року і є представником престижної сигарної фірми. На даний момент він проживає в Берліні.
Джерела газети розповіли, що з 2013-го підозрюваний здійснив 11 поїздок до Аргентини. Під час останнього візиту (імовірно між жовтнем і листопадом 2017 року) "містер К" спробував забрати 12 валіз, у яких під виглядом борошна був кокаїн, на приватному рейсі до Латвії.
Про те, що росіянин оголошений в розшук через Інтерпол, повідомляє також The Telegraph.
За даними видання, він міг бути причетний до двох раніше скоєних поставок наркотиків до Росії через Уругвай.
Як повідомлялося, про припинення операції з відправки 389 кг кокаїну дипломатичною поштою з Аргентини до Росії стало відомо 22 лютого.
Розслідування справи почалося ще в липні 2016 року, після того, як на території школи при посольстві Росії виявили 12 валіз із наркотиками.
В ході роботи співробітники спецслужб замінили кокаїн на борошно і оснастили валізи GPS-датчиками, після чого в грудні 2017-го їх було відправлено до Росїі.
За даними аргентинського видання Clarin, в ході розслідування затримали п'ять осіб: двох аргентинців, серед яких інспектор поліції Буенос-Айреса Іван Близнюк і його знайомий Олександр Чикало, а також трьох росіян, які є співробітниками посольства Росії в Аргентині: Алі Аб'янова, Володимира Калмикова та Іштіміра Худзамова.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вантаж із наркотиками належав співробітникові технічного складу посольства Росії в Буенос-Айресі, який на той час завершив відрядження. Його ім'я не називається.