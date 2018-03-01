Путін: Не треба розгойдувати човен "планета Земля"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Про це він сказав 1 березня під час послання до Федеральних зборів, передає "РБК".

"А тим, хто протягом останніх 15 років намагається роздмухувати гонку озброєнь, намагається отримати відносно Росії односторонні переваги, вводить незаконні з міжнародно-правової точки зору обмеження та санкції, (...) скажу: все те, чому ви намагалися перешкодити, проводячи таку політику, вже відбулося, стримати Росію не вдалося", - сказав президент РФ.

"Тепер потрібно усвідомити реальність, переконатися в тому, що все, що було мною сьогодні сказано - це не блеф, (а це не блеф, повірте), подумати, щоб відправити на заслужений відпочинок тих, хто живе минулим і не в змозі заглянути в майбутнє, припинити розгойдувати човен, в якому ми всі знаходимося, і який називається планета Земля", - додав Путін.

Крім того, він назвав військову міць Росії "надійною гарантією миру на планеті".

Також Путін заявив, що "миттєво" відповість на застосування ядерної зброї проти Росії або союзників.

"Будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників - малої, середньої, так навіть дуже великої потужності - будемо розглядати як ядерний напад. Відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками, що випливають", - сказав президент РФ.

Він додав, що оскільки інші країни після розпаду СРСР не хотіли розмовляти з Росією "по суті", то наразі її слід послухати, бо "не дивлячись ні на що вона залишилася ядерною державою".

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, нову лазерну зброю.