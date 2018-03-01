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Путін: Не треба розгойдувати човен "планета Земля"

Четвер, 1 березня 2018, 13:05

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Про це він сказав 1 березня під час послання до Федеральних зборів, передає "РБК".

"А тим, хто протягом останніх 15 років намагається роздмухувати гонку озброєнь, намагається отримати відносно Росії односторонні переваги, вводить незаконні з міжнародно-правової точки зору обмеження та санкції, (...) скажу: все те, чому ви намагалися перешкодити, проводячи таку політику, вже відбулося, стримати Росію не вдалося", - сказав президент РФ.

"Тепер потрібно усвідомити реальність, переконатися в тому, що все, що було мною сьогодні сказано - це не блеф, (а це не блеф, повірте), подумати, щоб відправити на заслужений відпочинок тих, хто живе минулим і не в змозі заглянути в майбутнє, припинити розгойдувати човен, в якому ми всі знаходимося, і який називається планета Земля", - додав Путін.

Крім того, він назвав військову міць Росії "надійною гарантією миру на планеті".

Також Путін заявив, що "миттєво" відповість на застосування ядерної зброї проти Росії або союзників.

"Будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників - малої, середньої, так навіть дуже великої потужності - будемо розглядати як ядерний напад. Відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками, що випливають", - сказав президент РФ.

Він додав, що оскільки інші країни після розпаду СРСР не хотіли розмовляти з Росією "по суті", то наразі її слід послухати, бо "не дивлячись ні на що вона залишилася ядерною державою".

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, нову лазерну зброю.

Українська правда

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Теми: РосіяПутінзброясанкції
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