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Порошенко: Закон про Антикорупційний суд треба ухвалити весною

Четвер, 1 березня 2018, 15:48

Президент Петро Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект про створення Антикорупційного суду у другому читанні.

Про це він сказав під час засідання РНБО.

"Регламент дає два тижні на подачу поправок. Далі має бути змістовне обговорення проекту, які викликали найбільші дискусії і я наголошую, що дискусія потрібна, ретельний розгляд потрібен, так само як і потрібне безумовне дотримання регламенту", - сказав президент.

"Але хотів би одразу попередити, я не дам заговорити проект безглуздими синтаксичними, чи орфографічними поправками і не дам відкласти його в дуже довгу шухляду, як хтось розраховує", - додав він.

Порошенко наголосив, що "жодні зволікання з другим читанням є абсолютно неприпустимими і сьогоднішнє голосування більш як 280 голосів, майже конституційна більшість, дає мені тверді підстави для оптимізму".

"Вважаю, що закон має бути повністю прийнятий весною", - сказав Порошенко.

Як відомо, у четвер ВР підтримала в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.    

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

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