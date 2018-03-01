Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Син заступника міністра став фігурантом справи про розбій

Четвер, 1 березня 2018, 17:04
Син заступника міністра став фігурантом справи про розбій

Поліція Києва розслідує справу про розбійний напад на кур'єра, в якій повідомлено про підозру двом особами.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Такий розбійний напад був більше місяця тому. На цей час за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 187 ККУ (Розбій), двом особам оголошено про підозру", - сказав він.

"Розслідування триває. Якщо в процесі слідства буде процесуально доведена провина третього фігуранта, то з ним будуть проведені необхідні слідчі дії", - додав він.

За інформацією Української правди, третім фігурантом є син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайло.

В прокуратурі Києва УП підтвердили, що двом особам повідомлено про підозру у вчиненні розбою 23 січня.  

"Роль та ступінь третього фігуранта встановлюється", - сказали в прокуратурі, додавши, що фігуранти встановлювалися більше місяця.

Як відомо, у листопаді суд відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Київкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Київ
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: