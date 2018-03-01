Син заступника міністра став фігурантом справи про розбій

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Четвер, 1 березня 2018, 18:04

Поліція Києва розслідує справу про розбійний напад на кур'єра, в якій повідомлено про підозру двом особами.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Такий розбійний напад був більше місяця тому. На цей час за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 187 ККУ (Розбій), двом особам оголошено про підозру", - сказав він.

"Розслідування триває. Якщо в процесі слідства буде процесуально доведена провина третього фігуранта, то з ним будуть проведені необхідні слідчі дії", - додав він.

За інформацією Української правди, третім фігурантом є син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайло.

В прокуратурі Києва УП підтвердили, що двом особам повідомлено про підозру у вчиненні розбою 23 січня.  

"Роль та ступінь третього фігуранта встановлюється", - сказали в прокуратурі, додавши, що фігуранти встановлювалися більше місяця.

Як відомо, у листопаді суд відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Київ кримінал
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