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Сина Попова відправили під домашній арешт

Середа, 29 листопада 2017, 16:20
Сина Попова відправили під домашній арешт

Суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.

Таке рішення Оболонський райсуд виніс на засіданні 29 листопада.

Судове засідання відбувалося в закритому режимі.

Нардеп Ігор Попов дав коментар подякував своїм адвокатам.

"Ми будемо виконувати всі приписи. Не будемо ні на кого тиснути, будемо спілкуватися із потерпілими виключно в присутності слідчого, щоб виконати вимоги щодо компенсації всіх завданих збитків", – сказав батько обвинуваченого підлітка.

Щодо пом'якшувальних обставин, які врахував суд, Попов зазначив наступне:

"Визнання вини, співпраця зі слідством, визнання всіх підозр, – це перша обставина для пом'якшення запобіжного заходу".

У той же час, сторона звинувачення має намір оскаржити нинішнє рішення суду.

Як відомо, 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин. Зокрема, до події був причетний син нардепа Богдан Попов.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

27 листопада сину Попова і його товаришу повідомили про підозру в розбої. 

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився. 

Валентина Романенко, УП

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