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Порошенко помилував жінку, засуджену до довічного ув'язнення

Четвер, 1 березня 2018, 20:51

Президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яку засудили до довічного ув'язнення за вбивства двох чоловіків.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов у Facebook.

"Відповідно до Указу президента України про помилування Любові Кушинської сьогодні був підписаний Наказ про виконання рішення глави держави до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра юстиції, Кушинська у квітні зможе вийти із Качанівської колонії, де вона пробула більше 20 років.

"Любов Кушинська свого часу була першою жінкою, яка отримала довічний термін ув’язнення. Символічно, що саме вона й стала першою жінкою, яку помилував глава держави", - зазначив Чернишов.

Як відомо, Любов Кушинська була підприємцем і керувала власною фірмою.

У 1997 році правоохоронці звинуватили її у вбивстві двох чоловіків. Силовики стверджували, що жінка вбила їх, щоб отримати квартиру одного з них.

Водночас Кушинська ніколи не визнавала свою вину і заявляла, що її підставили високопоставлені працівники правоохоронних органів, щоб не віддавати їй борг у декілька сотень тисяч доларів.

Її засудили до довічного ув'язнення. Кушинська подавала касаційну скаргу, однак Верховний суд України її не задовольнив.

Українська правда
Теми: Порошенков'язниця
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