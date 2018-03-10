Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО ВИЗНАЛО ЗА УКРАЇНОЮ СТАТУС КРАЇНИ-АСПІРАНТА

Субота, 10 березня 2018, 09:10
НАТО ВИЗНАЛО ЗА УКРАЇНОЮ СТАТУС КРАЇНИ-АСПІРАНТА

Північноатлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації.

Про це повідомляє офіційний сайт альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО.

"На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", - йдеться у цьому повідомленні.

Також на цій сторінці міститься пояснення про статус "країни-аспіранта" (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна. "Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов’язаних із цим реформ", - йдеться у поясненні.

Зауважимо, досі в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО. До вчорашнього дня на сайті НАТО стверджувалося, що Україна "не має формальних прагнень до членства". Після загострення українсько-угорських відносин зміни цього статусу стало ще складніше добитися (детальніше в статті "Як угорська блокада підриває відносини України з НАТО").

За інформацією ЄП, це питання піднімалося також на переговорах президента Порошенка та генсека Столтенберга в лютому. Тоді ж Альянсі віднайшли офіційні пояснення того, чому альянс не надає Україні новий статус.

Однак пізно ввечері в п’ятницю офіційний сайт альянсу оновив сторінку "розширення", додавши Україну до переліку "країн-аспірантів".

Також був оновлений розділ сайту, присвячений Україні. В нього "заднім числом" додали блок про рішення Верховної ради від 8 червня щодо членства в НАТО як стратегічної мети України. Досі цей блок був відсутній на сайті Альянсу.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що в п’ятницю відбулися її переговори з цього приводу із заступником Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. За підсумками цих переговорів в Альянсі погодилися визнати рішення України.

"Від визнання амбіцій - до членства довгий шлях (що складається із) насамперед внутрішньої роботи, але ми можемо його успішно пройти, якщо будемо цілеспрямовано змінювати країну у відповідності до демократичних, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, військових принципів та підходів НАТО", - зауважила віце-прем’єр.

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
НАТО
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: