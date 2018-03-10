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Хакери, що атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо Brexit і України – ЗМІ

Субота, 10 березня 2018, 13:21
Хакери, що атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо Brexit і України – ЗМІ

Пов’язані з Росією хакери, що вчинили атаку на німецькі урядові сайти, викрали документи, які стосувалися переговорів щодо виходу Британії з ЄС, України і Білорусі.

Про це повідомляє Spiegel Online.

Всього хакерам вдалося викрасти шість файлів. Серед них документ, який стосувався переговорів між Британією і ЄС щодо Brexit, а також переговорів з Україною та Білоруссю.

Як зазначається, витік документів щодо України і Білорусі стався, коли служба безпеки вже дізналася про атаку і контролювала її хід.

Як стало відомо 28 лютого, хакерська група APT28, яку зазвичай пов’язують з Росією, атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

Хакерська група APT28, також відома як Fancy Bears, здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн. Групу підозрюють, зокрема, в здійсненні масштабної атаки на внутрішню мережу Бундестагу в травні 2015 року.

Європейська правда

Теми: інтернетНімеччина
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