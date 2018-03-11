Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондон обговорить отруєння Скрипаля з союзниками по НАТО

Неділя, 11 березня 2018, 04:32

Велика Британія планує обговорити ситуацію з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля зі своїми союзниками по Північноатлантичному альянсу.

Про це повідомив парламентський заступник міністра оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд, пише DW.com.

"Нам не слід забігати наперед, ми повинні дати обгрунтовану відповідь. Будемо обговорювати це з нашими партнерами по НАТО, - вказав він. - Виникає ряд серйозних питань - зокрема, як протистояти негласній і шкідливій ​​атаці, нанесеній спеціально, щоб посіяти хаос в нашому суспільстві".

Як уточнює британська газета The Independent, позицію Еллвуда підтримав і глава оборонного відомства країни Гевін Вільямсон.

Останній також згадав "впливових союзників" Лондона, кажучи про те, що Сполучене Королівство готове задіяти "всі наявні в неї ресурси", після того як слідство встановить, хто "стояв за атакою".

Раніше повідомлялося, що британська влада розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в цьому році в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Раніше в суботу міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд провела друге за тиждень засідання надзвичайного комітету COBRA, присвячене інциденту в Солсбері. За його підсумками вона повідомила, що до розслідування залучено понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу британської поліції.

Слідству вже вдалося встановити понад 200 свідків і зібрати більше 240 доказів, які зараз "швидко і професійно" вивчають відповідні фахівці, уточнила Радд.

Вона також повідомила, що сам 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка, отруєні досі не названою нервово-паралітичною речовиною, як і раніше знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному стані.

Розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Крім того, Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії.

Теми: шпигунствоВелика БританіяРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
шпигунство
Міністр оборони Німеччини хоче посилити боротьбу зі шпигунством
У Німеччині арештували працівника Бундесверу, що міг шпигувати для Росії
Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: