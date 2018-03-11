Лондон обговорить отруєння Скрипаля з союзниками по НАТО

Велика Британія планує обговорити ситуацію з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля зі своїми союзниками по Північноатлантичному альянсу.

Про це повідомив парламентський заступник міністра оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд, пише DW.com.

"Нам не слід забігати наперед, ми повинні дати обгрунтовану відповідь. Будемо обговорювати це з нашими партнерами по НАТО, - вказав він. - Виникає ряд серйозних питань - зокрема, як протистояти негласній і шкідливій ​​атаці, нанесеній спеціально, щоб посіяти хаос в нашому суспільстві".

Як уточнює британська газета The Independent, позицію Еллвуда підтримав і глава оборонного відомства країни Гевін Вільямсон.

Останній також згадав "впливових союзників" Лондона, кажучи про те, що Сполучене Королівство готове задіяти "всі наявні в неї ресурси", після того як слідство встановить, хто "стояв за атакою".

Раніше повідомлялося, що британська влада розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в цьому році в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Раніше в суботу міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд провела друге за тиждень засідання надзвичайного комітету COBRA, присвячене інциденту в Солсбері. За його підсумками вона повідомила, що до розслідування залучено понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу британської поліції.

Слідству вже вдалося встановити понад 200 свідків і зібрати більше 240 доказів, які зараз "швидко і професійно" вивчають відповідні фахівці, уточнила Радд.

Вона також повідомила, що сам 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка, отруєні досі не названою нервово-паралітичною речовиною, як і раніше знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному стані.

Розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Крім того, Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії.