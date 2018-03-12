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Україна хоче запускати ракети на орбіту з Австралії

Понеділок, 12 березня 2018, 04:45

Державне космічне агентство України (ДКАУ) запропонувало побудувати космодром біля авіабази Кертін в Австралії.

Про це повідомляє австралійське видання The West Australian.

За інформацією The West Australian, пропозиція вперше надійшла до Федерального і Державного урядів Австралії у 2016 році.

"Україна має технічні знання і довгу історію у сфері світових космічних досліджень. Ця пропозиція є цілком реалістичною. Україна могла б запускати ракети вже завтра вранці, якщо б мала майданчик. Ми пропонуємо наших людей і наші експертні знання, якщо Австралія має землю для використання", - заявив посол України в Австралії Микола Кулінич.

Повідомляється, що ДКАУ для створення космодрому потрібно 5-7 тисяч квадратних кілометрів землі у вигляді оренди промислової площі (біля авіабази Кертін на північному заході Австралії).

ДКАУ також необхідна підтримка Федерального і Державного урядів Австралії у дослідженні земель на їх доступність, отриманні дозволів екологічних служб та вирішенні питань з правами на землю австралійських аборигенів.

"Первинне дослідження може завершитись у відносно короткі терміни і обійдеться в менш ніж $500 тисяч", - пише видання.

"Будівництво стартових майданчиків, ангарів і допоміжних споруд могло б фінансуватися за рахунок приватних інвестицій, а також внесків сусідів і союзників Австралії", - йдеться у статті.

Космодром може стати основним пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія.

"Пропозиція України у випадку її реалізації може мати чудові можливості. Північний Захід ідеально розташований для розвитку екваторіальних запусків, і це розширить вже наявні широкі можливості Західної Австралії", - заявила сенатор із Західної Австралії Лінда Рейнолдс.


Теми: УкраїнаАвстраліякосмос
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