Доба в АТО: 1 військовий загинув, 3 поранено

За минулу добу, 11 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО. На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка", - йдеться у звіті.

На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке.



