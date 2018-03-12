Доба в АТО: 1 військовий загинув, 3 поранено
Понеділок, 12 березня 2018, 05:24
За минулу добу, 11 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО. На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка", - йдеться у звіті.
На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке.