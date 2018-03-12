Україну накриє дощами

13 березня на заході і півночі України очікуються дощі, на півдні і сході хмарно з проясненням.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Температура повітря на заході +1..5ºС вночі та до +10ºС вдень, на півночі країни +2..4ºС вночі і до +6ºС вдень, на сході вночі до -6ºС, вдень 0..+2ºС. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

У Києві вночі очікується дощ з мокрим снігом, +2..4ºС, вдень дощ, +4…6ºС, вітер південно-східний 7-12 м/с.

14 березня на заході хмарно з проясненням, вночі +3..5ºС, вдень до +12ºС, решту території накриє сильними дощами, на сході – дощами зі снігом. На півночі країни +2..4ºС вночі і до +6ºС вдень, на сході вночі до -3…5ºС, вдень +2..4ºС. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

У Києві вночі прогнозують дощ з мокрим снігом, +2..4ºС, вдень дощ, +4…6ºС, вітер південно-східний 7-12 м/с.

15 березня на заході хмарно з проясненням, вночі 0..+2ºС, вдень до +10ºС, на півночі сніг з дощем, вночі від -1…+2 ºС, на сході та півдні невеликий дощ, вночі 0…+3ºС, вдень до +12ºС.

У Києві прогнозують дощ з мокрим снігом, вночі 0.. +2ºС, вдень +5…7ºС.

16 березня на півночі країни та у Києві дощ з мокрим снігом, вночі від -2 до+2ºС, вдень до +5ºС, на решті території без істотних опадів, хмарно з проясненням. На заході вночі 0…+2ºС, вдень до +10 ºС, на сході вночі від -1 до +3ºС, вдень до +8ºС, на півдні країни вночі +5..7ºС, вдень до +12ºС.