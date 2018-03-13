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Сенцов пише сценарії і чекає звільнення – адвокат

Вівторок, 13 березня 2018, 08:33

Українець Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, у колонії в місті Лабитнангі займається творчістю і чекає на своє звільнення.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

"ФСБ продовжує за ним наглядати. Він (Сенцов, – ред.) окремо тримається ‒ сам один. Ні з ким ні в які контакти не вступає. Пише сценарії, займається творчістю, відмовляється від роботи. Йому нецікаво працювати, як він каже, "на режим". Він працює сам на себе, чекає, коли його звільнять", - сказав захисник ув’язненого.

За словами Дінзе, Сенцов прогнозує, що звільнення буде не скоро, і якщо його мінятимуть, то,очевидно, відразу на кількох людей.

"Наскільки мені відомо, президенту Росії доповідали, що Сенцов ‒ супертерорист, злочинець. Його обговорювали на всіх рівнях силових структур, аби не було швидкого рішення щодо його звільнення. Він же виявив принципову позицію, не пішов на поступки. Справа прогриміла на всю країну, відповідно, на нього зуб є. Їм важливо, щоб він довше мучився", - розповів адвокат.

За словами адвоката, співробітники ФСБ розуміють, що "ця людина ‒ кремінь".  

Дінзе також зазначив, що якщо стане питання про обмін, то Сенцов готовий писатиме прохання про помилування.

Він додав, що наразі Сенцов перебуває у загальному бараку, де сидять 30-40 осіб, із засудженими має досить хороші стосунки.

"Йому головне, щоб були ручка й папір, щоб він міг писати сценарії. Прогулянки, трохи спорту й нормальні стосунки. До побутових умов він невибагливий", - розповів Дінзе.

Він також відзначив, що Сенцова не примушують до громадських робіт, бо він "більш-менш привілейований засуджений, до нього особливе ставлення й особливий нагляд".

Харчування у колонії, за словами адвоката, "середнє".

"Олег компенсує посилками, що йому приходять. У них є магазин, але ти можеш витратити якусь лімітовану суму. Продукти там за завищеними цінами, Олег каже, що не завжди якісні. Він замовляє найнеобхідніше: зубна паста, щітка, шкарпетки якісь, шматок хліба або цукерок якихось поласувати", - розповів адвокат.

Також у колонії є бібліотека, радіо, телевізор, де "транслюється все державне, проросійське".

Доступу до інтернету немає, але є можливість телефонувати один раз на 1-2 тижні.

Він підкреслив, що Сенцов тримає зв'язок із родичами, але проти, щоб до нього приїжджала мати й діти, бо боїться за їхнє психологічне самопочуття.

Як відомо, Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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