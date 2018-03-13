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Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні

Вівторок, 13 березня 2018, 19:51
Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні

Київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги на штраф Антимонопольного комітету у 171 мільярд гривень, накладений на російський "Газпром".

Про це повідомляє прес-служба суду, передає "Економічна правда".

"Своєю ухвалою КАГС відмовив ПАТ "Газпром" у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення", - йдеться у повідомленні.

У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 мільярда гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Компанія продовжує оскаржувати рішення та дії державного виконавця.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва дозволив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів "Газтранзиту" у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу АМКУ.

У липні Апеляційний суд скасував це рішення.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

Газтранзит був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Компанія реалізує проект з нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГазпромсудУкраїна
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