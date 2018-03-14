Німеччина визначила нового федерального канцлера
Бундестаг підтримав кандидатуру Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.
Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.
Таким чином, Ангела Меркель вчетверте очолила німецький уряд.
За неї проголосували 364 депутати з 709 членів Бундестагу. При цьому для переобрання їй потрібно було 355 голосів.
Зазначимо, що блок ХДС/ХСС разом із лівоцентристськими соціал-демократами мають 399 місць.
Під час першого обрання Меркель канцлеркою у 2005 році за неї проголосували 397 депутатів з 614. Вона отримала на 51 голос менше, ніж теоретично велика коаліція ХДС-ХСС та СДПН могла за неї дати.
У 2009 році за Меркель проголосували 323 члени коаліції ХДС-ХСС і зелених з 622 членів парламенту. Варто зазначити, що загалом коаліція тоді складала 332 депутати, а для обрання Меркель потрібні були 312 голосів.
У 2013 році Меркель підтримали 462 з 630 депутатів. Велика коаліція ХДС-ХСС та соціал-демократів тоді складала 504 члени.
Нагадаємо, що 12 березня у Берліні лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії (СДПН) підписали угоду про створення "великої коаліції".
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