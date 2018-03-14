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Німеччина визначила нового федерального канцлера

Середа, 14 березня 2018, 09:58

Бундестаг підтримав кандидатуру Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Таким чином, Ангела Меркель вчетверте очолила німецький уряд.

За неї проголосували 364 депутати з 709 членів Бундестагу. При цьому для переобрання їй потрібно було 355 голосів.

Зазначимо, що блок ХДС/ХСС разом із лівоцентристськими соціал-демократами мають 399 місць.

Під час першого обрання Меркель канцлеркою у 2005 році за неї проголосували 397 депутатів з 614. Вона отримала на 51 голос менше, ніж теоретично велика коаліція ХДС-ХСС та СДПН могла за неї дати.

У 2009 році за Меркель проголосували 323 члени коаліції ХДС-ХСС і зелених з 622 членів парламенту. Варто зазначити, що загалом коаліція тоді складала 332 депутати, а для обрання Меркель потрібні були 312 голосів.

У 2013 році Меркель підтримали 462 з 630 депутатів. Велика коаліція ХДС-ХСС та соціал-демократів тоді складала 504 члени.

Нагадаємо, що 12 березня у Берліні лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії (СДПН) підписали угоду про створення "великої коаліції".

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