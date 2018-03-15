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До України суне снігова буря

Четвер, 15 березня 2018, 14:23

У суботу, 17 березня, в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

При цьому в п'ятницю, 16 березня, погоду більшої частини території України визначатимуть атмосферні фронти і тепла повітряна маса, лише на північ переміститься порція більш прохолодного повітря.

Так, вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім сходу та Приазов'я, невеликий дощ і мокрий сніг (в північних областях переважно сніг), вдень на заході помірні опади. На дорогах, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний (у східній частині - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура в північних областях вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті 6-11° тепла.

У Києві - невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

 
Погода на 16 березня

У суботу в західних і північних областях України сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби 4-9° морозу; на Закарпатті дощ з мокрим снігом, температура вночі та вдень 0-6° тепла.

У центральних і Харківській областях мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу; температура протягом доби від 1° морозу до 5° тепла, у Дніпропетровській області 2-9° тепла.

У південних, Донецькій та Луганській областях невеликий дощ, місцями туман; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, в Одеській області та Криму до 16°.

Вітер в Україні переважно північно-східний (на півдні та сході південно-східний), 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві - складні погодні умови: вночі сильний, вдень помірний сніг, заметіль, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень 5-7° морозу.

 
Погода на 17 березня

Теми: погода
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