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Транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіків руху

Субота, 17 березня 2018, 10:31

У Києві через складні погодні умови маршрути громадського транспорту курсують з відхиленням від графіку. 

Про це 17 березня повідомили у КМДА з посиланням на дані КП Київпастранс. 

"З початку руху на всіх маршрутах наземного громадського транспорту введено оперативне положення №2 – курсування з відхиленням від графіку руху до 25 хвилин", - зазначили у КП. 

За даними ДержНС, рятувальники чергують на проблемних ділянках доріг  - спусках та підйомах - щоб не допустити ускладнення руху на автошляхах. Зокрема, патрулі чергують на вул. Олени Теліги та на вул. Академіка Заболотного. 

У КМДА нагадали, що 17 березня у Києві вдень - помірний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Водіїв закликають утриматися від поїздок на власному авто та не залишати машини обабіч вулиць і доріг. 

"Для прибирання наслідків негоди у Києві задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та ін. Також працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб", - повідомили у КМДА. 

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.

Українська правда
Теми: погодаКиївтранспорт
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