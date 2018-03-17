Транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіків руху

У Києві через складні погодні умови маршрути громадського транспорту курсують з відхиленням від графіку.

Про це 17 березня повідомили у КМДА з посиланням на дані КП Київпастранс.

"З початку руху на всіх маршрутах наземного громадського транспорту введено оперативне положення №2 – курсування з відхиленням від графіку руху до 25 хвилин", - зазначили у КП.

За даними ДержНС, рятувальники чергують на проблемних ділянках доріг - спусках та підйомах - щоб не допустити ускладнення руху на автошляхах. Зокрема, патрулі чергують на вул. Олени Теліги та на вул. Академіка Заболотного.

У КМДА нагадали, що 17 березня у Києві вдень - помірний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Водіїв закликають утриматися від поїздок на власному авто та не залишати машини обабіч вулиць і доріг.

"Для прибирання наслідків негоди у Києві задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та ін. Також працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб", - повідомили у КМДА.

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.