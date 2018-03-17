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Порошенко: вибори дають Путіну можливість змінити своє місце в історії

Субота, 17 березня 2018, 13:19
Порошенко: вибори дають Путіну можливість змінити своє місце в історії

Президент Петро Порошенко сподівається на зміни у просуванні Мінського процесу після президентських виборів у Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Westdeutsche Zeitung.

"Президентські вибори дають Путіну нову можливість змінити своє місце в історії. У нього немає іншого шляху", - сказав Порошенко.

Він назвав себе оптимістом і висловив переконання, що після президентських виборів у Росії з'явиться нова можливість змінити ситуацію в Україні на краще.

Найважливіше питання, за його словами, полягає в тому, чи погодиться Росія в Раді Безпеки ООН створити миротворчу місію на Донбасі.

"Звичайно, це має бути надійна місія, яка обеззброює бійців; це більше, ніж ескорт-сервіс, це ключ до реалізації Мінських угод", - наголосив він.

Порошенко не сумнівається, що Путін в Україні зайшов у безвихідь, і не може достовірно заявити, що поліпшить умови життя у своїй країні, не припинивши війну в Україні.

Відповідаючи на запитання про бойкот Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії влітку, Порошенко визнав, що хотів би всебічного бойкоту, але важливішим бачить завдання введення більш ефективних санкцій.

"Я був би радий, якби санкції проти Росії були скасовані, але лише тоді, коли зникне останній російський солдат з території Донбасу і Криму. Допоки мирна угода не буде повністю реалізована, не повинно бути пом'якшення санкцій проти Росії", - заявив український президент.

Порошенко наголосив, що санкції не є покаранням.

"Покаранням за російську агресію одного прекрасного дня має стати міжнародний трибунал", - сказав він.

Санкції ж повинні посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів. Український лідер закликав не вірити нікому, хто стверджує, що санкції не досягають своєї мети.

Теми: ПорошенкоПутінДонбас
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