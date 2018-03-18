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Українець Гвоздик виграв титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC

Неділя, 18 березня 2018, 06:44
Українець Гвоздик виграв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик виграв титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC.

Вночі, 18 березня, Гвоздик у Нью-Йорку в Madison Square Garden здолав за очками француза Мехді Амара. За результатами 12-раундів судді віддали перемогу українцю - 116:112, 118:110 і 117:111.

Для Гвоздика ця перемога стала 15-ю на професіональному ринзі при нулю поразок.

Наступний бій українця вже має пройти за повноправний титул чемпіона світу. Гвоздик має зустрітися з переможцем поєдинку між чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном та претендентом Баду Джеком. Бій має пройти 19 травня.

Микола Аврамчук для УП

Теми: спорт
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