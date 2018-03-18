Екзит-поли: Путін переміг у першому турі з рекордною підтримкою

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), на "виборах" президента РФ Володимир Путін набрав 73,9% голосів виборців.

Про це ввечері 18 березня повідомляє РІА Новости.

Опитування проводилося на 1,2 тис. виборчих дільниць у 68 суб'єктах РФ, загалом опитано 162 601 ос., на питання відповіли 62,8% респондентів, відмовилися від відповіді 37,2%.

За даними екзит-полу, проведеного ФОМ, за Путіна віддали голоси 76,3% виборців.

Опитування проходило у 83 регіонах на 1 127 виборчих дільницях серед 112 700 респондентів, статпохибка не перевищує 1%.

За даними ЦВК РФ, за підсумками обробки 21,33% протоколів дільничних виборчкомів Путін отримує на виборах 71,97% голосів. Явка на виборах, станом на 18:00, становила 59,93%.

Решта кандидатів набрали, за даними екзит-полів ВЦИОМ: кандидат від КПРФ Павло Грудінін - 11,2%, Володимир Жириновський - 6,7%, Ксенія Собчак - 2,5%, Григорій Явлінський від "Яблока" - 1,6%, решта кандидатів - менше 1%, недійсних бюлетенів - 1,2%.

За даними ФОМ, Грудінін набрав 11,9%, Жириновський - 6%, Собчак - 2%, Явлінський - 1%. Решта кандидатів - менше 1%.

Як відомо, у 2000 році Путін переміг у першому турі з 52,94% голосів, у 2004 році на другий термін його переобрали з підтримкою у 71,31%. На виборах у 2012 році Путін втретє став президентом з підтримкою у 63,6%.