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Екзит-поли: Путін переміг у першому турі з рекордною підтримкою

Неділя, 18 березня 2018, 19:10
Екзит-поли: Путін переміг у першому турі з рекордною підтримкою

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), на "виборах" президента РФ Володимир Путін набрав 73,9% голосів виборців.

Про це ввечері 18 березня повідомляє РІА Новости.

Опитування проводилося на 1,2 тис. виборчих дільниць у 68 суб'єктах РФ, загалом опитано 162 601 ос., на питання відповіли 62,8% респондентів, відмовилися від відповіді 37,2%.

За даними екзит-полу, проведеного ФОМ, за Путіна віддали голоси 76,3% виборців.

Опитування проходило у 83 регіонах на 1 127 виборчих дільницях серед 112 700 респондентів, статпохибка не перевищує 1%.

За даними ЦВК РФ, за підсумками обробки 25,03% протоколів дільничних виборчкомів Путін отримує на виборах 72,53% голосів.  Явка на виборах, станом на 18:00, становила 59,93%. 

Решта кандидатів набрали, за даними екзит-полів ВЦИОМ: кандидат від КПРФ Павло Грудінін - 11,2%, Володимир Жириновський - 6,7%, Ксенія Собчак - 2,5%, Григорій Явлінський від "Яблока" - 1,6%, решта кандидатів - менше 1%, недійсних бюлетенів - 1,2%. 

За даними ФОМ, Грудінін набрав 11,9%, Жириновський - 6%, Собчак - 2%, Явлінський - 1%. Решта кандидатів - менше 1%.

Екзит-поли Smart ExitPoll ВЦИОМ станом на 19:00 також свідчать про те, що молоді виборці у віці 18-25 років є помірно активними на "виборах". 

"Середній вік більшості виборців - 45 років (26,1%) і 60 років (24,8%). Середній вік - 22,7% опитаних приблизно 35 років, 17,4% - 25 років, меншості (9%) - 18 років. Загалом голоси на виборах віддали 55,4% жінок і 44,6% чоловіків", - зазначили у ВЦИОМ.

 

Як відомо, у 2000 році Путін переміг у першому турі з 52,94% голосів, у 2004 році на другий термін його переобрали з підтримкою у 71,31%. На виборах у 2012 році Путін втретє став президентом з підтримкою у 63,6%.  

У 2012 році станом на 18:00 явка становила 56,3%. 

Більше про те, як в Росії закликали голосувати на "виборах", читайте у колонці на УП "Встановіть додаток, зробіть селфі: як молодь в Росії мотивують йти на вибори Путіна"

Теми: вибориРосіяПутінКрим
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