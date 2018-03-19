За три місяці на Донбасі загинули 12 цивільних – ООН

З 16 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року на Донбасі через війну загинули 12 цивільних людей.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні.

"УВКПЛ також задокументувало загалом 73 жертви серед цивільного населення, у зв’язку із конфліктом, зокрема, 12 загиблих та 61 пораненого", - йдеться у повідомленні.

У доповіді зазначають, що ці дані на 16 відсотків менші, ніж у попередньому звітному періоді. Однак "кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів подвоїлася і зросла на 66,7 відсотків".

УВКПЛ не могло визначити, яка сторона конфлікту несе відповідальність за жертви серед цивільного населення. Однак у доповіді припускають, що відповідальність за цивільні жертви несуть обидві сторони конфлікту.