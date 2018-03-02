КНДР заперечує свою причетність до розробки хімзброї в Сирії

Північна Корея заперечила інформацію про співпрацю з Сирією щодо поставки в країну компонентів, які можуть використовуватися для виготовлення хімічної зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформагентство.

"Як ми вже кілька разів чітко говорили, наша країна не розробляє, не виробляє і не зберігає резерви хімічної зброї, а виступає проти неї", - йдеться у заяві.

Раніше група експертів ООН опублікувала доповідь, яка вказує на причетність уряду КНДР до незаконного використання сирійським режимом Башара Асада хімічної зброї проти власного населення.

Як відомо, сили режиму сирійського президента Башара Асада продовжують обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН припинити вогонь.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає негайно запровадити 30-денне перемир'я в Сирії.

Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.