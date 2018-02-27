Експерти ООН викрили зв'язок між КНДР і хімічною зброєю в Сирії

Група експертів ООН опублікувала доповідь, яка вказує на причетність уряду КНДР до незаконного використання сирійським режимом Башара Асада хімічної зброї проти власного населення.

Про це повідомляє газета New York Times.

"Експерти ООН стверджують, що Північна Корея здійснює поставки сирійському уряду, які можуть використовуватися в виробництві хімічної зброї", - йдеться у статті.

Встановлено, що поставки з КНДР включали спеціальні кислотостійкі плитки, клапани й термометри.

Також в Сирії були помічені фахівці з ракетобудування з Північної Кореї, які працювали на виробництві з виготовлення хімічної зброї та засобів доставки.

Експерти наголошують на потенційній небезпеці від будь-якої форми торгівлі між Сирією й Північною Кореєю, що дозволяє Сирії зберігати наявність хімічної зброї та забезпечувати КНДР готівкою для розвитку там ракетно-ядерної програми.

"Я думаю, основний меседж полягає в тому, що всі держави-члени ООН зобов'язані виконувати відповідні санкції", - заявив у коментарі журналістам речник генсека ООН Стефан Дуджаррік.

Над доповіддю ООН працювали вісім експертів, які є представниками різних країн, та мають спеціальний досвід у таких сферах, як зброя масового ураження, морський транспорт та митний контроль.

З 2010 року ця група має мандат Радбезу ООН розслідувати випадки порушення санкцій режимом КНДР та публікувати свої висновки в річних звітах.

Як відомо, сили режиму сирійського президента Башара Асада продовжують обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН припинити вогонь.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає негайно запровадити 30-денне перемир'я в Сирії.

Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.