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Путін: Розмови про нову "холодну війну" – пропаганда

П'ятниця, 2 березня 2018, 07:33

Президент Росії Володимир Путін назвав риторику про "нову холодну війну" пропагандистською.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, передає "Газета.ru".

"На мою думку, ті, хто кажуть, що почалася нова холодна війна, – не аналітики, вони займаються пропагандою", – заявив Путін.

За його словами, "гонка озброєнь почалася, коли США вирішили вийти з угоди про протиракетну оборону" (тобто щонайменше з 2002 року – ред..).

На запитання, чи не є заявлене ним нове озброєння лише комп'ютерною графікою, президент РФ запевнив, що його вже добре випробували.

"Вони всі пройшли вдало випробування. Це озброєння перебуває на різних етапах готовності. Одні (зразки) ще потребують доопрацювання, інші вже доступні військам і готові до застосування", – заявив Путін.

Російський президент також заявив, що гроші, які в США направили на створення систем ПРО, "були викинуті на вітер", адже новітня російська зброя здатна їх долати, передає ТАСС.
 
Він сказав, що пропонував США спільно працювати над системами ПРО, але отримав відмову.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіязброявійна
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