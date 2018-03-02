Через нестачу газу в Україні закривають усі навчальні заклади

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр Ігор Насалик.

"За інформацією голови "Нафттогазу" Андрія Коболєва, яка була озвучена у четвер, в зв’язку з невиконанням "Газпромом" своїх контрактних зобов’язань, які були визначені судом, і поверненням передоплати, Нафтогаз стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої держави, який становить близько 15-20 млн кубів газу", - сказав міністр.

Насалик нагадав, що у четвер це питання розглядалося також на засіданні РНБО.

"Також вчора відбулося засідання кризового штабу, за результатами якого було введено Національний план дій, який вступає в силу з сьогоднішнього дня.

Він передбачає:

По-перше, переведення генеруючих компаній з газу на мазут, що дасть економити порядку 15-20 млн кубів газу на добу.

"По-друге, ми доручили повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня. При цьому (доручено - ЕП) переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах", - розповів міністр.

"І третя позиція. Ми звернулися до виробничих об’єктів, щоб переглянули план дій з умовою економії газових ресурсів", - додав він.

"Проблематика є до 5-6 березня, далі ми будемо працювати згідно балансу. Але план дій, який передбачений, я думаю, знівелює проблему, і система буде працювати в стандартному режимі", - підсумував він.

Раніше "Нафтогаз" закликав українців економити газ через відмову Росії постачати його Україні.

Економічна правда