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"Нафтогаз" просить допомоги через "Газпром": Треба протриматися 3-4 дні

П'ятниця, 2 березня 2018, 09:33
Нафтогаз просить допомоги через Газпром: Треба протриматися 3-4 дні

НАК "Нафтогаз Україна" закликає українців економити газ через зниження тиску російського газу в газотранспортній системі – зменшити температуру в приміщеннях.

Як зазначається у повідомленні, за 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

"Мета – здійснити мрію або про "Україна замерзла", або про "Україна – ненадійний транзитер і відбирає газ". Це було б дуже доречно за два тижні до виборів самі знаєте кого. Навіть розмахування ядерною зброєю не допомагає зацікавити росіян прийти таки на вибори незмінного, так що потрібна якась швидка "перемога" – вважають у "Нафтогазі".

Компанія закликає: "Давайте вчинимо недобре і зіпсуємо людині свято".

"Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався", – закликає НАК.

"Ми працюємо з місцевими владами, щоб комунальні тепловики у найближчі дні робили так само для будинків з централізованим опаленням", – додає "Нафтогаз".

Компанія зазначає, що "газу в наших підземних сховищах багато, наші ПСГ круті, але навіть у них є технічні обмеження у тому, скільки газу можна підняти протягом доби".

"Наші підземки зараз працюють на максимальному режимі відбору, видобувники постачають газ в систему в нормальному режимі, ми закриваємо решту потреб імпортом газу з Європи, де також незвичні холоди", – йдеться у повідомленні.

"Ваша допомога у зменшенні потреби в газі буде дуже доречною. Сьогоднішній деньнайкритичніший", – додає "Нафтогаз".  

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

Олена Рощенко, УП, уточнено

"Українська правда" у Threads

Теми: газНафтогазГазпромРосіяпогода
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