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Янукович змінив свідчення про лист до Путіна щодо введення військ

П'ятниця, 2 березня 2018, 10:32
Янукович змінив свідчення про лист до Путіна щодо введення військ

Обвинувачений в державній зраді президент-утікач Віктор Янукович заявляє, що в своєму зверненні до президента РФ просив розглянути можливість ввести в Україну поліцейську миротворчу місію.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Путіну я написав звернення. У цьому зверненні я посилався на договір про дружбу і взаємодопомогу між Україною і Росією. Я запропонував провести консультації і вносив пропозицію розглянути питання про введення поліцейської миротворчої місії", - сказав Янукович.

Він додав, що в листі до Путіна було і друге прохання – проінформувати світову спільноту про те, що сталося в Україні.

Янукович заявляв, що звернення до Путіна було аналогічне тим, які він 22 березня писав до керівників Німеччини, Франції та Польщі.

"Написав Путину звернення таке ж, як написав 22 лютого у Донецьку звернення до 3 держав-гарантів підписання мирної угоди. І аналогічний лист я написав Путіну. Різниця була втому, що в цьому листі я посилався не на мирну угоду, а на договір про дружбу між Україною і РФ", - сказав президент-утікач.

За версією Януковича, до нього до МЗС Росії з проханням провести консультації щодо ситуації в Україні, звертався український МЗС. 

 

"Я звернувся 1 березня, а до мене представники МЗС України 27 лютого зверталися в МЗС Росії з аналогічною пропозицією – почати консультації. І 27 лютого своєю нотою МЗС Росії відмовив МЗС України. І коли вони отримали мій лист, то розділити відповідь або ноту на дві частини вони не могли, і відповідно ніякі консультації у нас не почалися", - розповів свою версію подій лютого 2014 року Янукович.

Він додав, що 3 березня в ООН постпред РФ Віталій Чуркін просто поінформував громадськість. 

 

"Єдине, що вони зробили, вони поінформували світову громадськість в ООН через свого посла Чуркіна. Але ця заява моя, вона носила суто інформаційний характер і більше ніяк не використовувалася", - сказав президент-утікач.

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що після прес-конференції покаже ЗМІ і передасть в прокуратору і суд текст звернення Януковича до Путіна.

Він продемонстрував це нібито звернення на 4 сторінках. 

 
Скриншот з трансляції 112.Україна 

Сердюк також надав УП відповідь МЗС РФ на його запит, де йдеться, що вони вирішили не розглядати прохання Януковича про двосторонні консультації, а натомість прийняли рішення озвучити його звернення про введення військ на Радбезі ООН.

"Думаю, після вивчення цього документа у прокуратури будуть всі підстави найближчим часом відмовитися від пред'явленого нам обвинувачення", - підсумував Сердюк.

Як відомо, Чуркін на засіданні Радбезу ОНН 3 березня зачитав звернення Януковича, в якому зокрема зазначалося: "… звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України".

Раніше Януковича робив інші заяви щодо його листа до Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська.

"Документ не був введений в дію. Документ дійсно був. Було емоційне рішення якимось чином повпливати на наступ незаконних військових формувань, на насилля людей на Донбасі. Мародерство, яке було, це викликало в мене емоції і бажання захистити людей", - говорив Янукович.

Водночас, на той час єдиними агресивними формуваннями на Донбасі були люди, які бігали за Павлом Губарєвим – "народним губернатором", обраним за збігом обставин теж 1 березня. Жодних інших формувань на Донбасі в той час не було.

Усі документи надані УП адвокатом Януковича Віталієм Сердюком

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадуПутін
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