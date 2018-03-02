Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З-під Ради прибрали частину наметів

П'ятниця, 2 березня 2018, 11:09
З-під Ради прибрали частину наметів
asn.in.ua

Мітингувальники вже прибрали частину наметів, розгорнутих на території Маріїнського парку у Києві, а ще частину планують прибрати найближчими днями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, мітингувальники пересунули паркан, який огороджував намети у Маріїнському парку, далі від пам'ятника Ватутіну і ближче до Верховної Ради.

Як розповів народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, 1 березня планувалося прибрати 10 наметів із парку. Частину їх згорнули, а частину прибрати не вдалося, бо вони примерзли.

За його словами, активісти прибирають намети, тому що Верховна Рада 1 березня ухвалила за основу законопроект про Антикорупційний суд, що є однією з вимог пікетувальників.

"Залежно від погоди планується, що намети будуть згорнуті протягом 3-4 днів, але ми не будемо прибирати всі намети з Маріїнського парку. Ми збережемо намети, які йдуть за лінією площі Конституції і туди, далі за паркан", - зазначив Соболєв.

Він зазначив, що ті намети, які розташовані на проїжджій частині вулиці Грушевського, будуть прибрані, щойно буде ухвалено в цілому закон про Антикорупційний суд, але з певними правками - міжнародні експерти повинні мати право вето при підборі суддів, а сам суд має спеціалізуватися виключно на справах про топ-корпупцію.

Як відомо, 17 жовтня 2017 року під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу облаштували наметове містечко і вимагають створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадамітингиСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: