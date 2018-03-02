З-під Ради прибрали частину наметів

Мітингувальники вже прибрали частину наметів, розгорнутих на території Маріїнського парку у Києві, а ще частину планують прибрати найближчими днями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, мітингувальники пересунули паркан, який огороджував намети у Маріїнському парку, далі від пам'ятника Ватутіну і ближче до Верховної Ради.

Як розповів народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, 1 березня планувалося прибрати 10 наметів із парку. Частину їх згорнули, а частину прибрати не вдалося, бо вони примерзли.

За його словами, активісти прибирають намети, тому що Верховна Рада 1 березня ухвалила за основу законопроект про Антикорупційний суд, що є однією з вимог пікетувальників.

"Залежно від погоди планується, що намети будуть згорнуті протягом 3-4 днів, але ми не будемо прибирати всі намети з Маріїнського парку. Ми збережемо намети, які йдуть за лінією площі Конституції і туди, далі за паркан", - зазначив Соболєв.

Він зазначив, що ті намети, які розташовані на проїжджій частині вулиці Грушевського, будуть прибрані, щойно буде ухвалено в цілому закон про Антикорупційний суд, але з певними правками - міжнародні експерти повинні мати право вето при підборі суддів, а сам суд має спеціалізуватися виключно на справах про топ-корпупцію.

Як відомо, 17 жовтня 2017 року під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу облаштували наметове містечко і вимагають створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.