Під ВР почалась акція: чергує 3,5 тисячі правоохоронців
Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної Ради.
Про це у Twitter повідомив депутат Олексій Рябчин.
17 жовтня 2017.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 17, 2017
9 ранку.
Початок. pic.twitter.com/UOUFNA3HUm
За даними керівника поліції Києва Андрія Крищенка, до поліції надійшли заявки про кілька акцій і мітингів у центрі Києва. У зв'язку з цим у середмісті чергує 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.
Біля @verkhovna_rada вже мітингують. Багато поліції і нацгвардійців. pic.twitter.com/k1sOKMBklh— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 17, 2017
Під'їзди до урядового кварталу перекрито поліцейськими авто. Рух на вулиці Грушевського перекрито аж від метро "Арсенальна".
Зараз. Поліцейські автівки на підступах до урядового кварталу pic.twitter.com/PqOozCtwot— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) October 17, 2017
У вестибюлі станції метро "Арсенальна" чергує щонайменше 7 правоохоронців і службовий собака.
На вулицях чергують нацгвардійці.
Огляд поліцеськими людей, які йдуть на акцію біля @verkhovna_rada 🇺🇦 pic.twitter.com/z4K9ICBStl— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 17, 2017
Правоохоронці оточили Верховну Раду кордоном у кілька рядів. Також поруч стоять медики, пожежні та кінологи.
Кордони поліції і нацгвардії біля @verkhovna_rada, є також медики, подежники і кінологи 🇺🇦 pic.twitter.com/wP0UrD6YiN— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 17, 2017
На розі вулиці Грушевського та Кріпосного провулку заблокували 6 авто "Автомайдану".
Як відомо, вранці 17 жовтня весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.
Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.
На 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.
Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як-от "Самопоміч", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону, що передбачає голосування за відкритими списками партій.
15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуванням стрілецької зброї та засобів ураження.
16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.
Українська правда