Про обмін прикордонників Порошенко домовлявся з Путіним – ДПС

Переговори про повернення українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігора Дзюбака були дуже складними.

Про це розповів голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час прес-конференції відразу після звільнення українських прикордонників, повідомляє "Укрінформ".

"Вирішував питання безпосередньо президент України. Був телефонний дзвінок на найвищому рівні. І це були перемовини на обмін на двох російських прикордонників, які незаконно потрапили на територію України на адмінмежі з Кримом", – сказав він.

Цигикал підкреслив, що велися дуже складні перемовини з країною-агресором, а питання повернення прикордонників вирішував безпосередньо верховний головнокомандувач.

Обмін двох викрадених в жовтні 2017 року українських прикордонників на двох російських відбувся в пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області.

Процес обміну транслювався з камер відеоспостереження в пункті пропуску "Гоптівка"

Як повідомлялось, 2 березня на адмінмежі з окупованим Росією Кримом Богдана Марцоня та Ігора Дзюбака обміняли на двох російських прикордонників, які були затримані у липні 2017 року.

Як відомо, 3 жовтня 2017 року двоє співробітників Держприкордонслужби України Богдан Марцонь та Ігор Дзюбак зникли в Сумській області недалеко від кордону з РФ. Пізніше Росія офіційно підтвердила їх затримання.

Росіян Володимира Кузнєцова й Аскара Кулуба затримали в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями Збройних сил України у Херсонській області.



30 червня Каланчацький райсуд Херсонської області постановив притягнути їх до адмінвідповідальності за ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і накласти стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 15 діб (з моменту затримання), а також сплатити на користь держави судовий збір в сумі 320 грн.



3 липня Служба безпеки України почала досудове розслідування щодо Кузнєцова й Кулуба за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).



"Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб і начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період із грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території чи державного кордону України", – повідомили в СБУ.