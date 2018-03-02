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Росія повернула Україні двох викрадених прикордонників

П'ятниця, 2 березня 2018, 10:03
Росія повернула Україні двох викрадених прикордонників

Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ біля держкордону у Сумській області в жовтні 2017 року українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

Обмін відбувся на нейтральній смузі українсько-російського державного кордону в районі пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Україна передала російській стороні затриманих влітку 2017 року Херсонської області військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Кузнєцова й Аскара Кулуба.



Процес передачі сторонами прикордонників можна було спостерігати в прямому ефірі за допомогою камер відеоспостереження, які встановлені в пункті пропуску "Гоптівка".

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зробила перерву в засіданні парламенту, аби повідомити про повернення прикордонників.

"Щойно СБУ і Прикордонна служба доповіли президенту, що двоє наших прикордонників Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак, які були викрадені ФСБ-шниками у жовтні минулого року, повернуті до України", – заявила вона.

Звільнені з РФ прикордонники
Звільнені з РФ прикордонники
Fb Ірини Геращенко

Геращенко привітала з цим родичів і близьких звільнених і повідомила, що вже за кілька годин прикордонники будуть в Києві.

Марцонь і Дзюбак на волі
Марцонь і Дзюбак на волі
Fa Ірина Геращенко

Депутати, у свою чергу, підвелися зі свої місць і привітали гарну новину оплесками.

Геращенко також написала у Facebook, що за звільнення українських прикордонників боролися президент, СБУ, прикордонники, дипломати й Мінська гуманітарна група.

Вона також показала знімки Марцоня й Дзюбака у перші хвилини на волі.

Як відомо, 3 жовтня 2017 року двоє співробітників Держприкордонслужби України Богдан Марцонь та Ігор Дзюбак зникли в Сумській області недалеко від кордону з РФ. Пізніше Росія офіційно підтвердила їх затримання.

25 жовтня речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявляв, що росіяни навмисно затягують повернення українських прикордонників з метою їх обміну на співробітників Прикордонної служби ФСБ Росії, затриманих раніше на адмінкордоні з Кримом.

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26 лютого 2018 року речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила, що Марцоня і Дзюбака перевели з Москви в Брянськ.

А росіян Кузнєцова й Кулуба затримали в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями Збройних сил України у Херсонській області.

30 червня Каланчацький райсуд Херсонської області ухвалив притягнути їх до адмінвідповідальності за ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і накласти стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 15 діб (з моменту затримання), а також сплатити на користь держави судовий збір в сумі 320 грн.

3 липня Служба безпеки України почала досудове розслідування щодо Кузнєцова й Кулуба за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

"Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб і начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період із грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території чи державного кордону України", – повідомили в СБУ.

Олена Рощенко, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язнізаручникиполоненіРосіяПрикордонна служба
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