Держбюро розслідування запустило конкурс на 27 керівників

З 2 березня стартує конкурс на зайняття керівних посад в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

"З 2 березня по 2 квітня проходитиме прийом документів на конкурс на зайняття вакантних посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, співробітників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідування", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що в цілому конкурсна комісія оголосила конкурс на 27 посад.



У повідомленні уточнюється, що кваліфікаційні вимоги і критерії професійної придатності для заняття посад затверджені наказом ДБР від 26 лютого.



Кандидати повинні подати посвідчення атестації вільного володіння державною мовою, електронну декларацію, копію трудової книжки, довідку про несудимість, медичну довідку про стан здоров'я, в тому числі, про психіатричний і наркологічний огляд.

Як відомо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".