Найєм: Штат ДБР формують із порушенням закону

Народний депутат Мустафа Найєм заявляє, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.



"Вчора відбулося засідання Зовнішньої комісії з відбору керівного складу Державного бюро розслідувань (ДБР) за участю директора бюро Романа Труби. Це вже треті збори комісії, два попередніх засідання результатів не дали", – написав він у Facebook.



Депутат зазначив, що вже третій місяць у бюро працюють лише три людини – голова ДБР і два його заступники, ще кілька людей визначені в патронажну службу директора.



"В агентства досі немає будівлі, між головою і заступниками розгорається протистояння, а директор особисто приймає рішення, які суперечать чи не передбачені законом", – написав Найєм.



Він зазначив, що 22 лютого комісія мала визначити кваліфікаційні вимоги до кандидатів у керівники територіальних управлінь і центрального апарату, а також у співробітники підрозділів внутрішнього контролю – "персоналу, який безпосередньо проводитиме перевірку на поліграфі для решти штату ДБР".



"І вже на цьому етапі допущено два грубих порушення закону", – заявив депутат.



По-перше, директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.



По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".



"Зокрема, до атестованих він відніс співробітників оперативних і слідчих підрозділів, підрозділів внутрішнього контролю та працівників спецпідрозділів. Всі інші, на думку директора ДБР, мають бути держслужбовцями", – написав Найєм.



За його словами, "ідея правильна", але законодавство не передбачає спецзвань для співробітників ДБР, адже всі вони є держслужбовцями.

Депутат здивований, що зовнішня комісія ДБР погодилася на запропоновану Трубою процедуру.





"Або Роман Труба свідомо порушує закон і згодом це може вилитися в судові позови. Або директор ГБР має домовленості в парламенті про те, що закон змінять і йому дозволять діяти так, як він діє зараз", – вважає Найєм, додаючи, що в парламенті лежить щонайменше три проекти змін до закону про ДБР.

Зараз же, нарікає депутат, "один із наріжних правоохоронних органів формується вкрай повільно і з порушенням закону, що підриває довіру до всього процесу".



Він підкреслив, що попри порушення закону і фактичну відсутність вимог до кандидатів, конкурс уже оголошено – і документи будуть приймати з 2 березня до 2 квітня.