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Найєм: Штат ДБР формують із порушенням закону

П'ятниця, 23 лютого 2018, 08:57
Роман Труба

Народний депутат Мустафа Найєм заявляє, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

"Вчора відбулося засідання Зовнішньої комісії з відбору керівного складу Державного бюро розслідувань (ДБР) за участю директора бюро Романа Труби. Це вже треті збори комісії, два попередніх засідання результатів не дали", – написав він у Facebook.

Депутат зазначив, що вже третій місяць у бюро працюють лише три людини – голова ДБР і два його заступники, ще кілька людей визначені в патронажну службу директора.

"В агентства досі немає будівлі, між головою і заступниками розгорається протистояння, а директор особисто приймає рішення, які суперечать чи не передбачені законом", – написав Найєм.

Він зазначив, що 22 лютого комісія мала визначити кваліфікаційні вимоги до кандидатів у керівники територіальних управлінь і центрального апарату, а також у співробітники підрозділів внутрішнього контролю – "персоналу, який безпосередньо проводитиме перевірку на поліграфі для решти штату ДБР".

"І вже на цьому етапі допущено два грубих порушення закону", – заявив депутат.

По-перше, директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

"Зокрема, до атестованих він відніс співробітників оперативних і слідчих підрозділів, підрозділів внутрішнього контролю та працівників спецпідрозділів. Всі інші, на думку директора ДБР, мають бути держслужбовцями", – написав Найєм.

За його словами, "ідея правильна", але законодавство не передбачає спецзвань для співробітників ДБР, адже всі вони є держслужбовцями.

Депутат здивований, що зовнішня комісія ДБР погодилася на запропоновану Трубою процедуру.



"Або Роман Труба свідомо порушує закон і згодом це може вилитися в судові позови. Або директор ГБР має домовленості в парламенті про те, що закон змінять і йому дозволять діяти так, як він діє зараз", – вважає Найєм, додаючи, що в парламенті лежить щонайменше три проекти змін до закону про ДБР.

Депутат також заявив, що на початку цього року "уряд сфальсифікував документи про подачу свого законопроекту в парламент, по суті підклавши під законопроект літа 2017 року зовсім іншу версію, розроблену під новопризначеного голову ДБР вже у січні 2018 року".

Він наголосив, що, незважаючи на порушення закону і фактична відсутність вимог до кандидатів, конкурс на працівників ДБР уже оголошено – і документи прийматимуть з 2 березня до 2 квітня.

ДБР же планує до 1 березня надати комісії уточнені кваліфікаційні вимоги.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДБРНайємКабінет міністрів
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